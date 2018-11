La Princesita Karina habló de su supuesto romance con Juan Pablo Rovito

Karina La Princesita está separada desde hace un año de Sergio Kun Agüero pero ahora, hay rumores que la vinculan con el abogado Juan Pablo Rovito.

Este jueves, en Pamela a la tarde, la cantante no logró eludir el tema, cuando le advirtió que hay imágenes que apoyarían lo que dicen las "malas lenguas".

"Hay imágenes, sí. Pero imágenes de nada que te digo... amigo. ¡Es un amigo, nada más!".

Ahí, la conductora indagó: "¿Pero Rovito tiene chances de ser tu pareja?". Pero Karina afirmó: "Es que nadie tiene chances porque yo no quiero". "Mientras lo pueda evitar, lo voy a evitar. La verdad es que no tengo más ganas, por lo menos este año. Por eso también fue esta decisión de llenarme de actividades para hacer, para no tener tiempo ni para pensar, ni para salir ni nada. Estoy negada, no quiero saber de nada. Lo que sí tengo son amigos".

"¡Cómo te marcó el Kun!", le tiró Pamela David. A lo que la Princesita Karina reflexionó: "Sí, puede ser, pero para mejor. Porque una puede haber pasado por momentos medio difíciles y uno puede irse para abajo o para arriba, y a mí todas las cosas que me suelen pasar me levantan. En esta etapa de mi vida estoy feliz por lo que me pasa, lo que me pasó".

