La Princesita a Denise Dumas: "¡Sos una irrespetuosa!"

"Vos no ten茅s por qu茅 hablarme as铆 y darme 贸rdenes", exclam贸 la cantante tropical en relaci贸n a lo expuesto por Dumas en el programa del d铆a anterior.





Seg煤n expres贸 la animadora, ella sostuvo que La Princesita es media sobradora y que trata a resto desde una especie de pedestal.

El entuerto se dio en el marco de las declaraciones que Karina hizo en el programa de Marcelo Polino. "No estar铆a de nuevo con un futbolista, se dio, pero hoy no lo har铆a de nuevo. No la pas茅 bien, la verdad es que no fue una buena experiencia, hoy digo que no fue un buen momento", lanz贸 Karina.





Y adem谩s a帽adi贸: "Me molesta lo de 'vividora' porque yo tom茅 la decisi贸n de nunca haber dejado de trabajar. Jam谩s acept茅 un peso de 茅l".





"El Kun no me regalaba nada cuando cumpl铆a a帽os. 脡l me hac铆a la torta de cumplea帽os y yo era feliz as铆, mis cosas me las compro yo", enfatiz贸.





"Yo dej茅 muchas cosas de lado. Me instal茅 con 茅l en Inglaterra, pero lo que muchos dec铆an que yo me aprovechaba de ese momento son mentiras, nunca ped铆 ni me dio nada", finaliz贸 certera la artista tropical.

