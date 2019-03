La primera mujer de Emilio Disi: "No me interesan sus infidelidades, quiero saber dónde fue a parar..."

Emilio Disi continúa en ascenso y este miércoles, luego de que la última mujer del fallecido actor reconociera la infidelidad del comediante con Iliana Calabró, Patricia, la primera esposa del intérprete y madre de Emiliano Parada, habló de todo en Incorrectas, con Moria Casán y sus panelistas. El escándalo a raíz de las infidelidades decontinúa en ascenso y este miércoles, luego de que la última mujer del fallecido actor reconociera la infidelidad del comediante con, la primera esposa del intérprete y madre de, habló de todo en, cony sus panelistas.

"A mí todo lo que tiene que ver con las infidelidades de Emilio la verdad que no me interesa, lo que más me interesa es saber dónde fue a parar lo que le corresponde a mi hijo y a mi nieto", arrancó a decir.

"A mí no me importa, Emilio fue un hombre infiel, menos conmigo, que nos casamos cuando yo tenía 19 años, fue infiel toda su vida, con todo el mundo. Yo trabajaba con Emilio en teatro y sabía con qué vedette salía Emilio", expresó luego.

Luego, habló sobre Elvira: "La conoció a través de un amigo, que se llama Ricardo Mainardi, sé que salió con ella dos o tres años antes de separarse de Dorys, pero después nunca más. Yo la vi una sola vez en mi vida y me miró de una manera tan fea, no me gustaba como me miraba", disparó.

"La familia de esta señora es bastante grande, yo sé que ellos viajaban a Europa dos o tres veces por año y había carteras Gucci, Chanel, un montón de cosas, yo no sé si la gastó o no la gastó. Yo sé que una vez la hermana de Emilio, Susana, me dijo Emilio le compró un departamento a Emiliano y le va a comprar uno a Lautaro, y quedate tranquila que yo voy a tener todos los papeles acá en casa", agregó.

Más tarde, Patricia mencionó a una tal Mónica F: "Con Mónica F. he hablado un par de veces, no sé si era amante o qué era, pero hablamos. Yo la llamé porque me dijeron que era muy amiga de Emilio y la llamé cuando Emilio falleció porque no entendía bien y porque me habían comentado que creo que ella sabía dónde Emilio había comprado el departamento para Emiliano. Entonces la llamé y le dije mirá, soy fulana de tal, pasa tal cosa, ¿vos me podés decir? Amorosa, divina Mónica, y me dijo yo sé dónde lo compró: cerca de Ideas del Sur, sabía todos los datos", aseguró.

Mirá el video!

