La primera foto romántica junto a Nico Cabré que Laurita publicó en las redes

Laurita Fernández y Nicolás Cabré continúan a full con su romance. A pesar de tener sus escollos (como toda buena historia de amor)continúan a full con su romance.

"Fue todo muy loco porque nos pusimos de novios después de que la obra terminó. Haciendo temporada, nosotros casi ni hablábamos. Teníamos escenas muy graciosas y en el escenario nos matábamos de la risa pero fuera de escena no teníamos mucho vínculo", contaba la rubia meses atrás, en LAM, en los inicios de la relación.

"Como los dos estábamos en otra historia, no quería que nadie nos relacionara y tampoco dar pie a ningún tipo de comentario. Él tampoco quería que pasar eso y sin pactarlo, no nos hablábamos. Teníamos la mejor en escena pero abajo del escenario no hablábamos", agregó en aquel momento.

"Cuando terminó la temporada de Sugar, me fui de vacaciones a México con un amigo una semana y al regreso, empezamos a hablar por Whatsapp. Fue muy loco, inesperado. Se dio de hablarnos, los dos nos dijimos que había estado bueno trabajar el uno con el otro y un día nos vimos", terminó de explicar.

Ahora, con el noviazgo oficializado y atravesando algunos cimbronazos tras los cabos sueltos que el galán dejó cuando comenzaron a sucederle cosas con Laurita, los chicos comienzan a mostrarse juntos, también en las redes sociales.

Esta vez, fue ella quien publicó una tierna imagen en Instagram junto a su enamorado. La publicación ya obtuvo más de 100. Mil "likes"

¡Mirá!

