La primera entrevista a Débora DAmato tras el nacimiento de Lola: Es la mejor elección de mi vida

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Débora D'Amato se convirtió en madre el lunes 5 de noviembre a los 45 años tras quedar embarazada a través del método de transferencia embrionaria con donante de esperma anónimo





Lola llegó finalmente a su vida y la periodista de "Intrusos", América, se mostró muy emocionada en las redes sociales. Su hijallegó finalmente a su vida y la periodista de, se mostró muy emocionada en las redes sociales.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Débora quien dio su primera entrevista tras concretar el sueño de ser madre.





"Estoy feliz, emocionada, es indescriptible. Es la mejor elección de mi vida", comenzó. Y agregó: "Es mi primer parto, obviamente, y no tenía idea de qué se trataba. Me bajó la presión y tuve momentos así medios malos al inicio. Pero la cesárea fue muy rápida".









"Por más que me había bajado la presión y me sentía mal, cuando vi que me la traían los médicos se me borró todo", recordó sobre ese mágico instante.





"Es literalmente indescriptible, no lo digo de postura berreta. Es muy indescriptible la sensación. No me había pasado nunca. Sinceramente no le encuentro palabras para describirlo. Es una emoción intransferible".





"Lola se porta muy bien. Nos estamos conociendo y venimos siendo buenas (se ríe). El jueves nos vamos a casa", finalizó D'Amato. finalizó