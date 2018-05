La primera aparición de Santino, el hijo de Silvia Peyrou que ella aún sostiene es fruto del amor con Cacho Castaña

Silvia Peyrou estuvo como invitada al ciclo "Vino para vos" que conduce Tomás Dente y se emocionó con el saludo de su hijo Santino. estuvo como invitada al cicloque conducey se emocionó con el saludo de su hijo





Cacho Castaña. Sin embargo, la Justicia determinó que no era su padre. La actriz sostiene que el joven es fruto de su relación con. Sin embargo, ladeterminó que no era su padre.





"Soñaba con ser madre. Santino me enseñó a ser madre y me sigue enseñando, me dice que me relaje. Él me pone los límites y me baja bastante a tierra. Es muy cariñoso, tiene 22 años", comentó la actriz.

silvia peyrou.jpg



"Él tiene muy claro que tiene una madre y una familia maravillosa y que no tiene padre, él lo tiene claro y me muchísima paz con eso. Tenemos charlas y es muy adulto" , añadió emocionada.





"Le conté la verdad, lo que pasó. Le dije que estuve muy enamorada y quise tenerte. Después hubo juicios, demandas, lo que todo el mundo sabe. Todo fue mediático, nada de sentarse conmigo mano a mano a hablar. Es un tema muy importante, por eso lo resguardé tanto. No hubo ningún interés de la otra persona a mi familia", finalizó Peyrou. finalizó





El video.