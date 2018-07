Laurita Laprida, una de las hijas de la "trilliza" María Eugenia Fernández Rousse, hizo su primera aparición pública tras la Eugenia, que murió el pasado 25 de junio tras una dura batalla contra el cáncer de mama. , una de las hijas de la "trilliza", hizo su primera aparición pública tras la muerte de su hermana,, que murió el pasado 25 de junio tras una dura batalla contra el cáncer de mama.





"Rizhoma Hotel", que arranca este viernes a las 23hs. en la pantalla de Telefe con la producción de Kuarzo, y donde ella participa en uno de los 21 capítulos que se emitirán. Fue durante la presentación de la serie, que arranca este viernes a las 23hs. en la pantalla decon la producción de, y donde ella participa en uno de los 21 capítulos que se emitirán.

Laura 1







"Se vive con mucha ansiedad el estreno de la serie. Ya quiero ver todos los capítulos, porque son todos interesantes. Las historias que se cuentan tocan temas de hoy en día como el abuso, violaciones, el aborto... Son casos muy fuertes y no sé si la gente está preparada para esto", señaló Laura en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y luego agregó: "Me tocan hacer escenas muy fuerte pero nada que no se pueda negociar con el compañero. La propuesta es muy interesante en sí, me gustó y quise probarlo. Es un director nuevo, un formato nuevo y eso me sedujo".

Embed Asi siempre, te extraño infinitamente Una publicación compartida por Laurita Laprida (@lulilapri) el 1 de Jul de 2018 a las 5:36 PDT







Sobre el difícil momento que atraviesa ella y su familia, indicó: "Fue muy doloroso y fuerte la partida de Eugenia. Las Trillizas están bien y las estamos acompañando día a día. Todavía no saben cuándo volverán a la tele".

Embed











Fotos: Eduardo Aguada





Videoentrevista: Juan Pablo Godino (@juanpablogodino)