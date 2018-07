La prima de Cristian Díaz: "Pity Álvarez lo mató como a un animal"

Daniela, prima de Cristian Díaz, el hombre que fue asesinado por Cristian "Pity" Álvarez en el barrio porteño de Villa Lugano, aclaró que ellos no eran amigos y dijo que el músico "lo mató como a un animal" y pide que "se haga justicia". , prima de, el hombre que fue asesinado poren el barrio porteño deaclaró que ellos no eran amigos y dijo que el músicoy pide que





"Nadie merece una muerte así", escribió Daniela Díaz en las redes sociales, y aseguró que el hombre de 36 años no vendía drogas tal como trascendió y que el ex líder de "Viejas locas": "Lo mató como a un animal".





"Primo querido todavía no caigo ni puedo entender por qué a vos. Si vos sólo pasaste como todos los días un rato con tu hijita. Ver esa noticia en la tele me partió al medio. Es un dolor inmenso el que siento por no poder despedirte ni estar con tus hermanas", escribió Daniela en las redes.





Y agregó: "Ojala se haga justicia y ese tal Pity Álvarez pague por lo que te hizo. Mientras acá quedamos destrozados. Te voy a llevar conmigo siempre en mi corazón".