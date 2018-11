Twitter escribió un repudiable mensaje dedicado a Florencia de la V y Lizy Tagliani. En el Día Internacional del Hombre, una usuaria deescribió un repudiable mensaje dedicado a





"Día Internacional del Hombre, saludos a Flor de la Ve y Lizy Tagliani, así se acuerdan que nacieron machitos", publicó la mujer, arrobando a la panelista de "Cortá por Lozano".





Y la picante respuesta de Lizy no tardó en llegar: "No sé si te sirve pero en un día voy al baño unas 15 veces, me baño una y me pican los huevos al menos dos veces. Acordar me acuerdo, ahora cómo me siento es otra cosa. Gracias por tu saludo de todas formas. Ah, y el 8 de marzo también merezco que te acuerdes de saludarme. Abrazo", le contestó, con humor.

El comentario de Tagliani tuvo de inmediato una fuerte repercusión en Twitter, con más de 10 mil me gusta, 1000 retuits y cientos comentarios en apenas horas.