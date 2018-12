La pesadilla de Nati Jota: "Soñé que viajaba cuatro años al pasado y mi novio..."

Nati Jota y Bruno Siri continúan enamoradísimos y la pareja se afianza con el correr de los meses. Pero no siempre la periodista fue bendecida por el amor y hubo épocas en que la pasaba realmente mal con hombres que no encajaban con su personalidad. continúan enamoradísimos y la pareja se afianza con el correr de los meses. Pero no siempre la periodista fue bendecida por el amor y hubo épocas en que la pasaba realmente mal con hombres que no encajaban con su personalidad.

Ahora, a través de una pesadilla, Nati parece haber exteriorizado uno de sus miedos más profundos al soñar con el desamor de Bruno.

"Son las seis de la mañana y me acabo de despertar porque tuve un sueño muy feo", relató Nati con un video en su perfil de Instagram: "Viajaba como cuatro años en el tiempo, y siempre pensé en chiste 'qué lástima que con Bruno no nos conocimos antes'. Entonces dije, voy a aprovechar, y lo fui a buscar", empezó a contar Nati a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Nati había viajado al pasado para decirle, a su actual novio, que en el futuro serían pareja: "Le contaba cosas de su vida, pero él no me daba bola, yo no le gustaba. Me quedé mal pero tranquila porque iba a pasar el tiempo e iba a suceder naturalmente".

"No le pasaba nada conmigo y yo le hacía berrinches y lloraba. Sé que es exagerado pero fue horrible y parecía súper real. No me amaba", contó luego.

Mirá!