La peor entrevista para Maite Lanata: el abuelo castigó a su personaje en ficción

Roberto, abuelo de Maite Lanata, fue el protagonista central de la entrevista que Matías Martin le realizaba en radio a la joven actriz de "100 días para enamorarse", Telefe.





El conductor intentó explicarle cómo era la sección de "Basta de todo", Metro 95.1, y lo lindo que era que su nieta lo sorprendiera con un "te quiero!". Sin embargo, el abuelo se ofuscó y le dijo: ''Perdoname ¿quién sos?".





El conductor radial le pidió disculpas por no presentarse a tiempo y se presentó, pero el señor tenía ganas de seguir confrontando.

''Empezá por donde tenés que empezar, es así, primero tenés que presentarte. 'Te estas presentando ahora, porque te pregunté yo, porque sino no me dabas bola, ahora ya está. A mí no me molesta nada, lo que pasa es que te presentaste mal, reconocé que estuviste mal'. El tema es que empezaste mal, seguiste mal, y después la querés remendar'', dijo el señor terminante.

Después de este mal entendido, el abuelo reconoció que es un viejo loco, pero cuando le consultaron por la novela "100 días..." y el personaje de su nieta, expresó: ''No me gusta un carajo, la verdad sinceramente no me gusta un carajo, yo soy un viejo choto. La forma de prostitución que hay...".





Ante esta afirmación, Maite no sabía dónde meterse y exclamó: ''No!!, pero mi personaje no es prostituto, ni prostituta''.