La particular foto de Agustina Kämpfer con la que pidió que dejen de piropearle la personalidad

"Cansada de que me digan "me encanta tu personalidad????", manifestó Agustina Kämpfer en una foto donde se muestra de espaldas a la cámara. , manifestóen una foto donde se muestra de espaldas a la cámara.





San Valentín junto a Carlos Gianella, con quien se comprometió hace menos de un mes. En el día de ayer, la periodista pasó sujunto a, con quien se comprometió hace menos de un mes.





Al hacer público su compromiso, Agustina mostró en su cuenta de Instagram una foto donde se la podía ver junto a su pareja, quien estaba besándole la mano, con un brillante anillo en primer plano.





"¡Por supuesto que quiero! En tus ojos están mi destino, mi familia y mi calma", escribió arrobando a su ahora prometido, de quien asegura: "sabe cuando me va a llevar puesta un tsunami treinta segundos antes que yo, entonces abre sus brazos de par en par, me ataja y me hace sentir que todo va a estar bien. Hizo que mi familia fuera aún más grande... Pensar que un día como hoy pero hace un año salimos a pasear por primera vez y todo cambió para siempre...".