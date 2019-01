La palabra de Ricardo Biasotti sobre las duras declaraciones de su hija con Andrea del Boca

Ricardo Biasotti habló de las polémicas declaraciones de Anna Chiara, la hija que tuvo con Andrea del Boca. La joven no ve a su padre hace casi 10 años años y contó doloroso detalles de su relación. habló de las polémicas declaraciones de, la hija que tuvo conLa joven no ve a su padre hace casi 10 años años y contó doloroso detalles de su relación.





"Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida. Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con un asco... Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo 'tenés olor a culo, no te quiero al lado mío'", señaló Anna en una nota con Caras.





Ángel de Brito le consultó si creía que esto era una campaña orquestada en su contra y el ex de Andrea del "Si, es lo que hizo esa familia conmigo todo el tiempo. Pero esa nota con esas fotos es obvio que es un lanzamiento marketinero y, para que llame la atención, había que agregarle un condimento. Qué mejor en esta época que vivimos que algo así y en contra del padre. Si salgo a contestar lo único que se logra es alimentar el objetivo de ellos, que es promocionar el reemplazo de Andrea del Boca". Hoy,le consultó si creía que esto era una campaña orquestada en su contra y el ex de Andrea del Boca arrojó:





"Él siente que la familia está impulsando a Anna como un reemplazo de Andrea en los medios", destacó el conductor de "LAM".





Luego, el periodista leyó las últimas palabras del empresario sobre el tema. "Es muy triste ver a a tu hija por la que luchaste tanto en este situación", concluyó Biasotti.