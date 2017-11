La palabra de Oscar González Oro: "No vuelvo a radio Rivadavia"

"Me operaron hace dos meses y los médicos no quieren que vuelva a laburar hasta fin de año. Si se van quienes me contrataron, me voy con ellos. No me voy a quedar trabajando con un señor que no conozco. Es definitivo que no vuelvo".

fue operado del corazón a principios de septiembre y por recomendación médica, elno había vuelto a su programa dehasta el momento.Pero, al menos este año,debido a la quiebra que decretó el juez por falta de pago.", comenzó describiendo el conductor en charla con este medio.Para cerrar, el Negro Oro afirmó cómo le gustaría seguir su carrera: