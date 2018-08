La palabra oficial sobre la salida de Marina Calabró de "Intrusos"

Liliana Parodi, gerenta de contenidos de América, contó los motivos de la partida de Marina Calabró del programa "Intrusos" y del canal, donde trabaja desde 2010. , gerenta de contenidos de, contó los motivos de la partida dedel programay del canal, donde trabaja desde 2010.





"Marina habló conmigo, siente como ganas de hacer varias cosas y a mí me parece que si ella necesita cambiar de rumbo y nosotros no podemos ofrecérselo está bien que nos deje", aseguró la directiva en el ciclo radial "Por si las moscas", La Once Diez,

"Si yo tengo una oportunidad de las que ella quiere para darle, me encantaría llamarla para que trabaje conmigo porque es súper valiosa", agregó.





Luis Ventura se pusiera al frente de "Intrusos" ante la licencia de Jorge Rial. Además, la gerenta también habló de la posibilidad de quese pusiera al frente deante la licencia de





"Nunca pensamos en él para reemplazar a Rial en Intrusos. Moria (Casán) estaba el día indicado en el lugar indicado y es fantástico lo que pasó, teniendo en cuenta que no está Jorge y eso no es una circunstancia sencilla", completó.