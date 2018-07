La palabra de la mujer vinculada a Javier Milei: "Estuvimos dos meses y me regaló un libro de sexo tántrico"

Javier Milei. El nombre de Romina Seferian , una joven de 30 años, saltó en las últimas horas tras contar en tevé que salió un tiempo con

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la rubia quien contó detalles del affaire que tuvo con el excéntrico analista económico.

"Nos conocimos por Instagram. Yo conozco a muchas famosas y me siguen por mi marca. Las visto para marquesinas de teatros, etc. Hago ropa de alta costura. Él me empezó a seguir y a hablarme. Le interesó mucho mi marca Nuinabelove, porque es una marca joven y es internacional ya que me patrocina una empresa de Estados Unidos a nivel mundial y a él le gustan los proyectos de gente joven emprendedora. O es lo que dice y me hizo el entre por ese lado", comentó la joven. comentó la joven.





"Después empezamos a salir, estuvimos dos meses. Teníamos conversaciones telefónicas todas las noches. Él me contaba quién era John Keynes el economista keynesiano. Me contaba de sexo tántrico en esas charlas y hablábamos de Dios".





"A Milei le preguntan por mí en un programa y se pone todo rojo de no conocerme cuando le preguntaron y tratarme de fan. Dice que soy una empresaria prestigiosa y exitosa. Y el periodista en el programa de Pamela David le dice algo como: 'Entonces la conoces....'. Bueno ese día, que le preguntan por mí, me trata de fan, y me enojé mucho porque claro no soy fan de nadie y él lo sabe porque soy muy creyente y no idolatro seres humanos", explicó la rubia.