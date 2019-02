Esta mañana, Marina, la hija de la Mole Moli, habló por primera vez del escándalo que rodea a su familia, luego de la denuncia por violencia que realizó su madre contra su padre, y después que la Justicia les otorgue una tobillera a ambos.





"Nosotros queremos cuidar la familia, no queremos salir en ningún medio, nosotros no somos mediáticos, han dicho cosas horribles, barbaridades. No nos interesa salir a hablar, No queremos ventilar nada. Ahora tenemos una interna familiar, tenemos que acomodar esto", señaló la joven en un audio que envió a Tomás Dente, panelista de "Nosotros a la mañana". señaló la joven en un audio que envió a, panelista de





"Lo que se está diciendo de mi papá no es todo así, son barbaridades, no es tan dramático como se está diciendo, nos dicen barbaridades en redes sociales, les pedimos respeto, es mi familia, yo soy madre, nosotros trabajamos todos, no somos mantenidos. La gente del pueblo sabe quiénes somos, aunque algunos se meten y hablan cuando ni siquiera nos conocen", remarcó. remarcó.

"Nosotros no vamos a confirmar ni a negar nada, es un problema de mi mamá y mi papá que tienen que solucionarlo ellos, después es un tema de familia, tenemos que arreglar nosotros las cosas, es muy doloroso para nosotros. El mediático siempre fue mi papá. Nosotros trabajamos, vivimos en casas normales, no tenemos mucama ni nada, Mi mamá no está sola, está muy contenida por la familia. Mi papá también. Amamos a los dos por igual. Son problemas de pareja", concluyó.





Luego del mensaje que brindó Marina, quien habló también fue la esposa del ex boxeador. La Negra quiere frenar la repercusión mediática y declaró: "Estoy escuchando un montón de barbaridades, el problema que tenemos es mío y de Fabio, hablan cosas que no tienen idea, no vamos a hablar, es un tema entre nosotros, no nos mortifiquen más, tengo hijos, ya está, no hablen más", señaló la negra en un audio en Nosotros a la mañana, donde claramente apunta contra las versiones periodísticas.





"El tema está en la Justicia, no inventen cosas que no hay, yo estoy muy bien, algún día nos vamos a sentar y vamos a aclarar lo que pasa", finalizó.