Juana Viale ya suma varios escándalos que tuvieron lugar en la vía pública y este parece ser uno más de ellos, aunque esta vez, la actriz, se agarró feo con Luisana Cardoza, quien fue novia de Chano Charpentier. ya suma varios escándalos que tuvieron lugar en la vía pública y este parece ser uno más de ellos, aunque esta vez, la actriz, se agarró feo con, quien fue novia de





El escándalo tuvo como escenario la playa de estacionamiento de un supermercado, en Vicente López y la furia de Juana se desató tras una supuesta mala maniobra de Cardoza con su vehículo.





"Fue una pelea de tránsito. Juana Viale sostiene que la otra automovilista la encerró con el coche. Esto fue en una playa de estacionamiento de un hipermercado de Vicente López. Ahí se trenza Juana con esta persona, quien la acusa de insultos. Pero hay algo más: el factor novio", contó el lunes pasado Carlos Monti en "Pamela a la tarde". , contó el lunes pasadoen





Cabe destacar que en un momento de la filmación, Cardoza le señala a Juana que su furia provenía de haberla visto luciendo "la ropa de tu ex pareja", refiriéndose a Chano.

PrimiciasYa.com, dijo: "Estaba en Sodimac comprando unas cosas para mi casa y se me cruzó una camioneta, y en ningún momento pensé que era Juana Viale. Yo vi dos mujeres que dijeron 'mirá el put... que está con Chano' y se reían. Yo me acerco, le hago con la mano un gesto y le digo 'a quién le decis put.. tarada'. Y ahí me doy cuenta que era Juana". Y ahora, por primera vez, Luisana habló de lo sucedido con la nieta de Mirtha Legrand . En diálogo condijo:





Luego, detalló: "Yo me dirijo hacia el auto y ella me sigue, y mi cabeza me hizo pensar en filmar. Ella estaba con su empleada, me di cuenta por la forma en la que estaba vestida que no era una amiga, y ahí empezó la discusión. Fui yo quien llama a la policía, presentamos DNI las dos y nos pedimos disculpas".

"En ningún momento vi a sus hijos y tampoco le tiré nada a la camioneta como ella dice. Ella con la empleada se empezaron a burlar y ahí empezó todo. Ella nunca más se comunicó conmigo", remarcó.

Por último, contó: "Me llamaron de todos los programas para ir y no puedo porque estoy amenazada por dos chicas trans. No quiero dar nombres, pero una estuvo en el programa de Pamela David. Yo ya tomé acciones legales contra ellas. Y si Juana Viale toma medidas legales, yo también voy a responder por esa vía".