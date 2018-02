La palabra de Federico, el hijo de Tristán: "Mi papá siempre se destacó en ser un caballero"

Tras las fuertes denuncias de acoso sexual que en las últimas semanas resonaron en el ambiente, como por ejemplo la de Calu Rivero contra Juan Darthés y la de Vicky Buchino contra Cacho Castaña, ahora se suma otra fuerte acusación en el medio.

Este fin de semana se conoció el duro testimonio de Rita Pauls sobre su experiencia actoral junto a Tristán Díaz Ocampo, conocido simplemente como Tristán, con quien en 2015 ella compartió elenco en la ficción de Telefe, "Historia de un clan".

En diálogo con el ciclo DucaJazz, por Radio Cultura FM 97.9, la joven actriz aseguró haber sido acosada por el conocido actor y comediante durante las grabaciones de la exitosa serie.

La hija del famoso escritor y guionista argentino Alan Pauls, denunció que Tristán "tiene tendencias maltratadoras muy fuertes con las mujeres" y que, en particular ella tuvo "un par de episodios muy feos con él".

"Era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. Yo estaba incómoda y todavía teníamos cuatro meses de rodaje por delante. Entonces le dije a Luis (Ortega) y quedamos entre todos en que yo no podía estar sola con Tristán. Si nos veían en el mismo cuarto, tenía que haber gente", recordó la artista.

Y agregó: "Estábamos viviendo en esa casa, grabando todo el día, y se corrió una especie de consigna de que yo no estuviera sola con él. Tuvo problemas con otras actrices también, en el elenco era bastante lascivo con todas las mujeres y era muy incómodo".

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, uno de los hijos de Tristán, Federico, salió a defender a su padre: "Es un momento muy difícil que se vive, mi papá es una persona que tiene 81 años. Siempre nos enseñó a mi hermano, a mi hermana y a mí a ser caballeros y señora. Dudo en que mi papá haya hecho eso. Mi papá nos enseñó a tener mucho respeto, sobre todo por la mujer. Lo quiero tomar con seriedad porque es muy difícil".

"Él está con miedo porque cuando fue lo de Cinthia Fernández, ella perdió el juicio y salió a favor de Tristán diciendo que no había hecho nada, y la gente pensaba en ese momento que mi papá era un golpeador. Pero por suerte quedó en claro que él era inocente aunque tampoco trascendió en todos lados la resolución de la Justicia. Había gente que le decía golpeador a mi papá y él no lo es, estuvo demostrado por la Justicia", remarcó Federico, quien se encuentra trabajando en Mar del Plata como relacionista público en la Cervecería Kühnheit, ubicada en Roca y Olavarría.

Por último, al ser consultado sobre su se tomará alguna medida legal contra Rita, indicó: "Fue todo de golpe y la verdad es que no sé qué decisión va a tomar mi viejo. Es algo que le está pasando a varios famosos y no sabes cómo tomarlo, es como que se puso de moda salir a denunciar, como le pasó a Juan Darthés o Cacho Castaña. Mi papá siempre se destacó en ser un caballero y nos inculcó toda su vida el ser respetuoso. Puede salir hablar su exparejas, incluso mi mamá, y nunca tendrán nada malo para decir de mi papá. Si por ahí te puede decir un piropo con humor, pero delante de todos. Como hijo puedo decir que siempre nos enseñó el respeto y sobre todo hacia la mujer, no nos olvidemos que venimos de una mujer".

