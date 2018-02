La palabra del ex de More Rial: "Es muy raro lo que pasó, yo con ella no hablé ni puedo hablar"

A más de un mes de separarse de Morena Rial, Martín Casar sorprendió en estos últimos días con una cómplice foto en Instagram junto a una rubia.

El futbolista viene de terminar una relación de un año con la hija de Jorge Rial y ahora se mostró con una nueva compañía.

Si bien no aclaró quién era la chica, Casar compartió la imagen acompañada de un corazón, lo que llamó la atención de todos.

Embed ❤ Una publicación compartida por Martin Casar (@casarmartin) el Dic 30, 2017 at 5:22 PST





Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, Martín contó que "Jose es solo una mi amiga, no pasa nada serio". Y agregó: "La foto fue sacada en una fiesta de Navidad, lo que pase en el futuro con ella, no lo sé".

Por otro lado, al ser consultado sobre su separación de More Rial, indicó: "Es muy raro lo que pasó, yo con ella no hablé ni puedo hablar. Creo que me merezco una charla de lo que pasó. No te puedo decir si hay chance en volver...".

"Todavía no tuve la posibilidad de verla ni de acercarme. Yo con ella no pude hablar desde el día que me vine de Buenos Aires", explicó el futbolista que vive en Córdoba.

Por último, cuando se le preguntó si sigue enamorado de ella, dijo: "Sí, totalmente... Ojalá podamos hablar algún día".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino