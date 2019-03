La palabra del director del teatro donde se accidentó Sergio Denis: "Teníamos previsto tapar la fosa"

Sergio Denis se presentó en el teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Mientras interpretaba el tema "Te llamo para despedirme", se cayó en una fosa ubicada adelante del escenario. Lo trasladaron de urgencia al hospital Ángel C. Padilla y se encuentra internado en grave estado. En la noche del lunes,se presentó en el teatrode. Mientras interpretaba el temase cayó en una fosa ubicada adelante del escenario. Lo trasladaron de urgencia al hospital Ángel C. Padilla y se encuentra internado en grave estado.





El parte médico señaló que el artista presenta "un edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subaracnoidea traumática, fractura temporal izquierda y neumoencéfalo, hemotorax bilateral con fracturas costales". También tiene "fractura de clavícula y escápula".





"Esto te rompe el alma", dijo Raúl Armisen, director del teatro, sobre el "Está claro que se resbaló. Fue un accidente, retrocedió y no vio las marcas. Están las marcas con cintas fluorescentes en la plataforma. El resto del límite del escenario tiene luces", aclaró. dijo, director del teatro, sobre el accidente que sufrió el artista en una entrevista con el noticiero de Telefe, "Buen martes".aclaró.

Además, explicó que el teatro Mercedes Sosa posee una fosa, que antes era utilizado por las orquestas, como tienen muchos otros teatros antiguos. Como ya no se utiliza desde hace bastante tiempo, desde el año pasado tenían previsto taparla para que el lugar quedara "más operativo" y ya estaban planeando la obra que debían realizar.





"Esto es un teatro del Estado y todo lleva tiempo y expedientes. El expediente (para cerrar la fosa) está terminado y los materiales están comprados. Mañana me entregan los caños para sostener esa estructura que vamos a hacer nueva. Hace dos o tres semanas que empezamos esto", indicó Armisen.





"Vamos a poner directamente madera y prolongar el escenario. Es una decisión producto de la experiencia porque no se usa. Desde el 2014 a la fecha no hemos tenido problemas. En algún momento, hemos puesto Coca Cola para que no se resbalaran. Este fue un show más de muchos y salió mal", finalizó.

