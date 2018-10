Flavio Mendoza está pasando un momento personal muy delicado: se separó de su novio, Daniel Allodi, a tres meses de haber iniciado la relación. Ayer, se supo queestá pasando un momento personal muy delicado: se separó de su novio,, a tres meses de haber iniciado la relación.





El coreógrafo y productor contó que el abrupto final se debe a que el hombre quiso seducir a un amigo suyo.





"Me separé, estoy deprimido. La relación no dio para más. Prefiero quedarme con que es una buena persona y no pudimos ser el uno para el otro. Es muy reciente, pasaron cosas feas...", dijo Flavio en "Los Especialistas del Show", sin animarse a revelar los verdaderos motivos que lo llevaron a terminar el noviazgo.





Sin embargo, luego se animó y reveló qué fue lo que pasó: "Me cuesta muchísimo la parte del amor. Con esta persona pensé que se podía, pero ayer me mostraron los chats que le mandaba a otra persona... Encima esa persona es mi amiga".

Embed







"Si bien él estaba pasando por situaciones problemáticas de trabajo, nunca me imaginé esto. Mi amigo me llamó angustiado y me dijo 'no sé cómo decírtelo'. Tengo todos los chats. Tampoco me gustó lo de mi amigo porque él le siguió el juego. 'Quería seguir y ver hasta dónde llegaba', me aseguró. Pero ¿viste cuando ya no crees en nadie?", aseguró Mendoza.





PrimiciasYa.com se contactó con Daniel Allodi y, sin bien no quiso hablar en profundidad sobre el tema, manifestó: "Flavio ya comentó algo de lo ocurrido. Yo no soy el personaje público ni me interesa serlo. No es por desmerecerlo, pero no pertenezco a ese mundo. Cualquier duda creo que él es el indicado en hablar. Entiendo que me llamen y espero que se corte acá el tema". Lo cierto es quese contactó cony, sin bien no quiso hablar en profundidad sobre el tema, manifestó:





Y luego añadió: "Lo que sí puedo decir es que Flavio es una gran persona y al margen de todo lo quiero mucho. Hoy creo que nuestra relación se terminó, pero no sé qué puede pasar con el tiempo".





Por último, al ser consultado sobre los mensajes que le mandaba al amigo de Flavio, dijo: "No es un tema que quisiera tocar".