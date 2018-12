La nueva vida de Micaela Breque, la ex de Calamaro: "La felicidad es silenciosa; no necesita de redes sociales"

Micaela Breque se separó de Andrés Calamaro a principios de 2017 y luego de un tiempo en soledad se separó dea principios de 2017 y luego de un tiempo en soledad

James Rhodes, un talentoso pianista británico. encontró el amor en





Lo cierto es que la relación entre la modelo y el músico marcha de la mejor manera hace meses y ella ya vive en Madrid, España, con él.





Alejada del mundo mediático y sin mostrar tanto de su vida en las redes sociales, Breque hizo una reflexión sobre su presente y el mostrar su vida en redes en Instagram.

"La felicidad es silenciosa. No necesita de redes sociales. La felicidad hace que no sepas dónde está el teléfono. Pero si pasas por Cibeles y estás feliz, seguro que una fotito te echas. Qué bonita eres Madrid. Lo siento si no me comunico más por redes, es que soy feliz", comentó la ex de Calamaro.





Hace poco estuvieron mirando la final de la Copa Libertadores en el estadio del Real Madrid.