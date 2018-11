La nueva vida de Claudio Basso después de Operación Triunfo y del accidente automovilístico

Operación Triunfo y pasó de ser albañil a un cantante reconocido. Gracias a su voz, su carisma y su historia de vida, Basso logró conquistar los corazones de todos y ganar en el certamen. La vida de Claudio Basso cambió de manera rotunda cuando en 2003 decidió participar del programa de televisióny pasó de ser albañil a un cantante reconocido. Gracias a su voz, su carisma y su historia de vida,logró conquistar los corazones de todos y ganar en el certamen.





Hoy, a sus 41 años, y lejos de la pantalla, el cantante nacido en Cipolletti, provincia de Río Negro, sigue cantando y publica cada tanto algún video en su cuenta de Instagram. Pero, no todo fue color de rosa en su vida, ya que en 2006 tuvo que reponerse de un fuerte choque automovilístico que le provocó un traumatismo de cráneo.

"A pesar de que los cirujanos hicieron un trabajo increíble sigo viendo a otra persona, siento que el Claudio de antes no está más. El accidente me ayudó a modificar mi vida. Estaba acelerado, pensaba poco. A pesar de agradecerle a la gente darme una oportunidad de triunfar, no terminaba de ser un agradecido a la vida", afirmó hace unos años en una entrevista para la revista Viva.

"Cuando me accidenté iba a salir de gira por Madrid, el DF y Miami. Todo se derrumbó, pero lo veo lejano, no extraño esa vida", comentó Claudio Basso, quien poco a poco vio como la fama se le escapa de las manos. Incluso, en su vida personal tampoco tuvo mucha suerte, se separó de la madre de sus hijos y había estado depresivo.





Recordemos que su primer corte "Y me dijeron", editado en un disco titulado "Los Número 1", había alcanzado el Disco de Platino por sus ventas.

Además, su primer disco bajo el nombre de "Te Desafío", consiguió el Disco de Oro. También, fue nominado a los Premios Gardel a la Música en dos rubros: "Mejor Disco Solista Romántico" y "Mejor Artista Revelación". Con este trabajo, Basso emprendió giras que lo llevaron a recorrer gran parte de la República Argentina.