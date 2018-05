La nueva faceta de "El Colo" de "Amigovios": "Estoy pasando un presente hermoso"

Con 33 años de edad, Fernando Govergun es un actor que trabaja en televisión desde el año 1987. "Tengo la particularidad de ser uno de los pocos 'pelirrojos', condición física que me permitió pertenecer a grandes y recordados programas de la pantalla chica", remarca él.





Amigovios, Badía y Compañía, Montaña Rusa otra vuelta, Cebollitas, Trillizos, Casi Ángeles, Patito Feo, Conflictos en Red, los Roldán, Un año para recordar, Casados con Hijos, Señales del Fin del Mundo, entre otros proyectos en los que participé (algunos con más importancia o relevancia que otros). Entre ellos se pueden destacar:entre otros proyectos en los que participé (algunos con más importancia o relevancia que otros).





Tuvo la oportunidad, también, de trabajar en cine, teatro y radio, además de realizar decenas de publicidades. "Tras tantos años de trabajo delante de cámara, conocí el "detrás de escena" y comencé a desarrollarme como productor, autor y director, logrando espectáculos en las plazas teatrales más populares del país, incluyendo en el paseo la plaza de nuestra querida avenida Corrientes", contó.





MrFilms y el director Jorge Piwowarski, para co-protagonizar una nueva comedia para los cines de todo el país, a estrenarse en marzo/abril del año 2019 llamada "Todo por el Ascenso", junto a Tomás Fonzi y Ariel Pérez de María, con las participaciones de Mirta Wons, Gabriela Sari, Victoria Maurette, Pía Uriuribelarrea, Marcelo Vilaro, Barbie Ferrari, Gabriel Almirón, Dario Levy, entre otros. Pero entre tantos proyectos detrás de cámara, hoy lo sorprende su gran primer amor: la actuación. Fue convocado pory el director, para co-protagonizar una nueva comedia para los cines de todo el país, a estrenarse en marzo/abril del año 2019 llamadajunto aentre otros.

"No quiero dejar de destacar, y agradecer, al equipo técnico que hacen un trabajo precioso y son muy amorosos. Así da gusto laburar", remarcó.





Pero hay más. "Otra importante productora acaba de contactarme para ponerle la voz a uno de los personajes más importantes de su nueva producción comercial cinematográfica. Se trata de un proyecto infanto-juvenil de dibujos animados llamado "Arequita", que producirá en los próximos meses Midú-Junco, junto a Javier Figueroa de Uruguay. Su calidad audiovisual será de talla internacional y su historia, hermosa para disfrutar en familia".





"El presente me encuentra con mi primer libro cinematográfico, de carácter comercial, está buscando su destino para producirse. Se trata de una maravillosa historia de amor entre dos jóvenes, la cual es aún más antigua que la propia existencia de María e Hilario, sus dos protagonistas, por eso el eslogan del proyecto es "Algunos amores necesitan más de una vida". Esta historia subyace al homenaje que tradicionalmente, y hasta el presente, los hijos de religiones con raíces africanas le rinden a la diosa del mar", reveló.

Por último, remarcó: "Estoy pasando un presente hermoso y la satisfacción es doble porque lo busqué e insistí durante mucho tiempo. La vida del actor es tan hermosa como incierta, pero por más nervios que te obligue a vivir, uno siempre desea continuar en el mismo camino. Considero que de eso se trata la vida, de hacer lo que uno elige y es la única forma de trascender y de que todo valga la pena. El atrevimiento de conocer el detrás de cámara me enseñó mucho más de lo que esperaba y en momentos como éste es cuando, realmente, entiendo porque ciertos deseos tardan más de lo que uno quisiera en cumplirse. No es que una fuerza cósmica te esté jugando una mala pasada, simplemente no contas con el aprendizaje necesario para llevarlos adelante y poder disfrutarlos de la mejor manera. Hoy, un poco más de experimentado que ayer, estoy atravesando un gran momento como actor, productor y transitando mis primeros pasos en la autoría".





