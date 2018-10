La nueva agarrada de Mica Viciconte con Florencia Peña y Laurita Fernández

Mica Viciconte junto a su compañero de baile realizaron una coreografía del tema "Cómo es posible". Anoche, en el Bailando , comenzó la ronda de un nuevo ritmo yjunto a su compañero de baile realizaron una coreografía del tema

En la previa, ante Marcelo Tinelli, la rubia volvió a quejarse de la participación de Laurita Fernández y Florencia Peña en el jurado. "Te la jugás, porque lo decís antes de bailar", se asombró Tinelli. "Me gusta Mica como persona porque no viene a hacerse la mosquita muerta; viene y se la juega", afirmó, luego, Ángel De Brito, quien se quedó fascinado con la coreografía y les puso 10.

"Vos preferís otro jurado, yo preferiría que todos los participantes fueran bailarines, pero no lo son. Es lo que nos toca a todos", le retrucó, a su turno, Laurita a Viciconte. "Estaría bueno que vos no desmerezcas el trabajo de los demás. Vos sabés de baile, pero para poner las notas, mezclás lo personal; y eso no está bien", se plantó Mica. Con todo y contra todo, Laurita calificó con 9 puntos el desempeño de la pareja en la pista.

Luego, Florencia Peña también salió a responder las críticas de Viciconte. "Yo no estoy de acuerdo con Ángel en que una persona tenga que decir siempre lo que piensa para ser auténtica. Si uno dijera todo lo que piensa, estaríamos en el horno. Vivimos en una sociedad y hay cosas que uno calla por decoro y por respeto". En cuanto a la coreografía, Flor manifestó: "Me gustó mucho. Fue de lo mejor que vi de ustedes".

Por su parte, Polino bancó a sus colegas: "Comparto con mis compañeros que fue tu mejor gala, pero no me gusta que te metas con Nicole Neumann; ya te dije en privado que no te cuelgues de ella. Les voy a bajar la nota por eso". En ese marco, el periodista los calificó con 6. Así, obtuvieron un total de 25 puntos.

Mirá!

Embed

Embed