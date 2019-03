La novia de Sergio Denis: "Sentí que me llamó para despedirse'"

Sergio Denis se encuentra en gravísimo estado luego de caerse a un pozo desde el escenario en el que estaba realizando un show en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán.

En este marco y, debido al preocupante estado de salud del artista, sorprendieron las declaraciones de Verónica Monti, la última novia del cantante, quien reveló su última charla y la extraña sensación que sintió antes de que el artista brindara el show.

"Deseo que ocurra un milagro y pueda volver a verlo", arrancó a decir.

“Me llamó un rato antes de que arrancara el show y lo noté un poco raro, me dijo que estaba un poco bajoneado. Ahí tuve una sensación rara, pero no algo místico, sino algo raro. Él tiene un tema que se llama Te llamo para despedirme, y sentí eso, que me llamó para despedirse. Me pareció que tenía más ganas de acostarse que de cantar", contó luego.

Más tarde, Verónica habló en pasado al describir su relación con Denis: "fueron seis meses de una relación intensa” y explicó qué no viajará a Tucumán para acompañar a su pareja en este momento crítico porque se lleva mal con su familia, quienes ya están junto al artista.

“No pensé en viajar. Sé que está toda su familia allá. Le deseo lo mejor, que recen y pueda salir adelante y que ocurra un milagro, porque es un sol de persona. Es un ángel”, aseguró luego.

Y siguió: “La realidad es que mi historia con Sergio fue por un lado y su familia por el otro. No viajo porque no tengo relación con la familia, además tengo hijos chiquitos. Creo que tengo que estar acá, deseando que vuelva al edificio donde lo conocí", cerró Monti.





Mirá el video!