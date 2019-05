La noche de terror de Erika Mitdank en Punta del Este: "Fue una desgracia con suerte"

Erika Mitdank fue una de las 140 personas que tuvo que evacuar el lujoso Grand Hotel de Punta del Este en la madrugada del domingo a raíz de un incendio de considerables proporciones que se desató en la azotea del edificio. La expareja de Ricardo Fort estaba durmiendo en una de las habitaciones cuando fue alertada por su actual novio que debía evacuar el lugar. fue una de las 140 personas que tuvo que evacuar el lujoso Grand Hotel de Punta del Este en la madrugada del domingo a raíz de un incendio de considerables proporciones que se desató en la azotea del edificio. La expareja deestaba durmiendo en una de las habitaciones cuando fue alertada por su actual novio que debía evacuar el lugar.





"Infama Recargado", quien contó que su novio, Matías Gainza, le salvó la vida al despertarla y, en medio de la confusión, ayudarla a bajar por las escaleras de emergencia y desalojar el edificio. No sufrieron lesiones y las autoridades del hotel se encargaron de alojarlos en otro lugar. Su mayor preocupación es recuperar su documentación y sus teléfonos, que quedaron en la habitación. La modelo habló con, quien contó que su novio,, le salvó la vida al despertarla y, en medio de la confusión, ayudarla a bajar por las escaleras de emergencia y desalojar el edificio. No sufrieron lesiones y las autoridades del hotel se encargaron de alojarlos en otro lugar. Su mayor preocupación es recuperar su documentación y sus teléfonos, que quedaron en la habitación.

"Fue de terror. Todavía no caigo. Literalmente me salvó la vida Matías, mi pareja. Yo estaba totalmente dormida, no escuché el teléfono ni los golpes en la puerta de otros huéspedes y funcionarios del hotel, quienes empezaron a despertar a todos. Fue rápido: se llenó de humo el hotel por completo, humo tóxico...", indicó Mitdank.





Y detalló: "Nunca me había imaginado que sea así, prácticamente mi pareja me arrastró por las escaleras de emergencia. De los nervios y estar dormida no reaccionaba. Uno siempre dice que reaccionaría de tal manera, pero cuando te pasan estas cosas reaccionás como podés. Quedamos muy shockeados. Fuimos a buscar un finde de relax y terminó en una desgracia con suerte".





Instagram, Mitdank mostró unos videos del incendio en la planta superior del hotel, filmados desde el lugar donde fueron evacuados. A través de su cuenta enmostró unos videos del incendio en la planta superior del hotel, filmados desde el lugar donde fueron evacuados.

Las autoridades del hotel publicaron un comunicado, en el que se señaló: "El equipo de The Grand Hotel Punta del Este agradece todo el apoyo y solidaridad ante el incendio ocurrido en la madrugada del domingo en la azotea del edificio, sin consecuencias graves. Estamos trabajando para poder reiniciar la operativa normal a la brevedad. Agradecemos la comprensión por los inconvenientes que esto ha ocasionado. ¡Muchas gracias!".





Según la emisora FM Gente de Maldonado, una torrencial lluvia ayudó a apagar el incendio, que fue combatido por los bomberos en el noveno piso. Por el momento se desconocen las causas del siniestro, que todavía es investigado por las autoridades.