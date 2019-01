La ninguneada de Fede Bal que provocó la tremenda furia de Nazarena

Federico Bal y Barbie Vélez puso en guerra a las familias del actor y la de su ex. Y, a pesar de que el hijo de La escandalosa ruptura del noviazgo depuso en guerra a las familias del actor y la de su ex. Y, a pesar de que el hijo de Carmen Barbieri fue sobreseído por las denuncias de violencia de género que le realizó Barbarita, ninguna de las partes puede ver a la otra y la bronca continúa como si el tiempo no hubiera pasado.

Este jueves, Nazarena Vélez dialogó desde un móvil en Mar del Plata para Los Ángeles dela mañana y luego de escuchar una nota de Federico en la cual, el muchacho dijo que le iniciará acciones legales a su ex suegra, comenzó a lanzar un sinfín de insultos contra Bal.

En la entrevista a Federico, el intérprete se había referido a su situación con Vélez: "No sé si me sorprende, me angustia por ella. Está hablando de una mentira muy grande de una relación que terminó hace tiempo. No sé qué busca realmente. Yo no revuelvo más, que lo hagan los demás. Y esos que revuelvan, tendrán que decir en la Justicia todas las mentiras que dicen de mí".

"¿Si creo que es una estrategia para tener prensa? Claro, tener un móvil sirve. ¿Por qué le darían un móvil si no es por esto?", agregó.

"Nazarena está haciendo una obra", le comentó la cronista de LAM. "Está bien", retrucó Bal entre risas.

Al regresar con el móvil de Nazarena, la mamá de Barbie arrancó con los insultos.

"Pero qué pelotudo, pedante. Escucharlo me enferma. Es un pelotudo. Este pibe se zarpa, realmente de pelotudo. Recién dijo, voy a lo más frío y estúpido, bueno, todo lo que dijo fue estúpido, '¿cómo se pueden atrever a hablar?'. Pero se ríe de mi obra. Dos segundos antes decía '¡¿cómo pueden hablar y desprestigiar mi trabajo?!'. Pedazo de estúpido, lo que acabás de decir lo borrás dos minutos después con una sonrisa delirando mi laburo. ¡Sos un pelotudo! Pero en líneas generales, pelotudo parejito. Habrá nacido así. Tiene contradicciones constantes", disparó Nazarena, a empeorando las cosas.

Mirá el video!

Embed