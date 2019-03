La Negra Vernaci, furiosa con Baby Etchecopar: "Qué situación desagradable que se acaba de vivir acá en la radio"

Negra Vernaci y Baby Etchecopar se cruzan a diario ya que las radios para las que cada uno trabaja comparten un mismo edificio en Palermo. En uno de esos encontronazos, la morocha presencio una situación a la que ella misma describió como "desagradable" por parte del hombre. Aunque no puedan ni verse, lase cruzan a diario ya que las radios para las que cada uno trabaja comparten un mismo edificio en Palermo. En uno de esos encontronazos, la morocha presencio una situación a la que ella misma describió como "desagradable" por parte del hombre.

"Qué situación desagradable que se acaba de vivir acá en la radio, en los pasillos, porque lo vimos a Baby a los gritos diciendo, lo escuchamos más que verlo –es muy chiquito- diciendo 'Basta de putos en la radio, basta de putos en la radio, tienen que traer más mujeres'. Supongo que querrá más mujeres para maltratarlas, porque si no, no entiendo por qué quiere tantas Mujeres en la radio", arrancó diciendo Elizabeth al comienzo de su ciclo, Black and Toc.

Y siguió relatando: "Entonces le dije a La Barby que fuese a preguntar por qué, qué mejor que un gay fuera a preguntarle por qué estaba tan incómodo con tanto gay ¿Y qué te dijo?", añadió la periodista. Y su panelista contestó: "Me dijo que estaba haciendo un chiste".

"¿Y cuál era la parte en la que nos reíamos?", disparó Vernaci. "Dijo que tiene varios compañeros gays y que faltarían más mujeres", agregó La Barby.

"No es agradable estar en una radio donde uno de los conductores vaya gritando: 'No traigan más putos a la radio'. Me parece totalmente fuera de lugar. Me siento muy incómoda como mujer con un tipo como Baby. No entiendo ese tipo de humor. Lo quería compartir porque quizás la equivocada soy yo y siempre escucho opiniones", expresó luego.

Y aclaró: "Si hay algo que los putos tienen es un gran sentido del humor y no vi que ninguno de los putos de la mesa se descostillara de la risa. Así que habría que mejorar el humor".

