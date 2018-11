La mujer de Sebastián Seijas: "¿Cómo pudieron dejarnos ir de la Trinidad sin indagar más ni mandar otros estudios?"

Gabriela Yanina Cancelli, viuda del escenógrafo Sebastián Seijas que trabajaba en El Nueve y falleció el fin de semana a los 43 años, se volcó a Instagram con un fuerte posteo sobre las razones que derivaron en la muerte de su pareja de hace más de veinte años.

sebastian seijas 1.jpg



Luego contó lo que pasó con su marido con el fin de que a nadie más le vuelva a pasar lo mismo: "Él venía hacía días con un dolor en el pecho que lo incomodaba mucho. Si bien él tenía arteria aorta dilatada, congénito y con controles lo piloteaba, el lunes pasado habíamos ido a la clínica Trinidad de Ramos Mejía. Entramos por guardia con este cuadro. El médico indicó un electrocardiograma, análisis de encimas y una tomografía sin contraste de los pulmones".

Con el pasar de los días el dolor no se iba y el viernes el escenógrafo se desmayó: "Lo llevamos de urgencia a Los Arcos, a quienes agradezco infinitamente cómo pelearon por la vida de Sebastián. A todos los médicos de la Unidad Coronaria del segundo piso y al doctor Vega de Favaloro que lo operó de urgencia. Pero mi Sebita, como le decía, no resistió".





"No quiero que haya más Sebitas. ¿Cómo pudieron dejarnos ir de la Trinidad sin indagar más ni mandar otros estudios? No quisiera que esto le pase a nadie más. No puede suceder", agregó conmovida.





Gabriela y Sebastián tienen dos hijos en común, Sofía y Nicolás: "Éramos una familia muy unida juntos a todos lados. Crecimos juntos, nos hicimos un uno. Me va a costar mucho, pero él me va a dar la fuerza para seguir. Querido por todos, afortunado de dedicarse a lo que amaba, todos los días feliz de ir a Canal Nueve, orgulloso de pertenecer a esa gran familia", cerró.