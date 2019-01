La mujer que acompañó a la esposa de La Mole a hacer la denuncia: "Doy fe de los golpes que tuvo"

Viviana Pereyra, directora de FM Pasión, una radio solidaria de Villa del Rosario, acompañó la semana pasada a Marta Galiano, la esposa de Fabio la Mole Moli, a hacer la denuncia por violencia de género y en la mañana de este viernes dialogó con "Involucrados" (América TV) donde contó detalles de lo sucedido. , directora de FM Pasión, una radio solidaria de Villa del Rosario, acompañó la semana pasada a, la esposa dea hacer la denuncia por violencia de género y en la mañana de este viernes dialogó condonde contó detalles de lo sucedido.





"Ingresa y me dice: 'por favor guardeme la bicicleta, escóndala, tengo que confesarte algo', me abraza, se pone a llorar. Tenía el labio un poco hinchado", dijo la mujer sobre el momento en el que "La Negra" se acercó a pedirle ayuda, temerosa de que el ex boxeador volviese y la matase.





Pereyra afirmó que la mujer de la Mole declaró durante seis horas y fue ella quien la llevó al Polo de la Mujer y la derivaron a la Unidad Judicial. También contó que alojó a Galiano, quien durmió en su casa.

Mole Moli.jpg







Al ser consultada sobre el video grabado por "La Negra" en el que asegura haber pedido una restricción, producto de una discusión, y que no fue golpeada, Pereyra dijo: "Doy fe de los golpes que tuvo, tenía un ojo marcado y el labio hinchado. Los hijos de La Mole mandaron a arreglar el problema, ellos me faltaron el respeto. Ella me dijo que lo único que quiere es vivir, yo quise ayudarla nada más".





Sobre la denuncia, dijo: "Ella declara (que los golpes son desde hace) 30 años (...) En la judicial están las fotos, el exámen médico comprobó los golpes".





Fabio Moli está imputado por lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas en contra de su esposa y madre de sus hijos.