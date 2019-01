La mujer de "La Mole" Moli grabó un video para defenderlo: "Fabio a mí no me tocó"

"Existió la discusión, obviamente. No puede ser que esté desfigurada porque yo no le pequé, fue una discusión terrible. Yo no le toqué la cara. Yo estoy tranquilo, en ningún momento estuvo internada" , explicó Moli.

"Ella dijo que no quería estar más en mi casa y me puso la perimetral de 300 metros. Todo lo que se dice que está desfigurada es mentira. Ella fue esta mañana a levantar la denuncia con todo lo que se generó", comentó La Mole .

La Negra, mujer del ex boxeador, grabó un video en el que contó qué pasó: "Quiero decirle a toda la gente que lo que están hablando los medios de Buenos Aires es toda mentira. Créanme a mí que yo les digo de corazón".





Y reconoció: "Tuvimos una pequeña discusión con Fabio. Él se fue a trabajar a Córdoba y yo me quedé en casa y me fui al súper. No denuncié, es una restricción, y eso es lo que quiero aclarar para que los medios de Buenos Aires no destruyan a Fabio".





"Mi marido es un excelente hombre y persona. Lo que dicen los medios es mentira. Estuve internada pero por neumonía, nada de golpes, Fabio a mí no me tocó", finalizó.