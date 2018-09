La muerte de Rocío Gancedo: Archivaron la causa y sobreseyeron a Gervasio Díaz Castelli

Si bien su familia como querellante podría apelar el fallo decidió no hacerlo ya que entiende que sin contar con los recursos económicos no podrá dar vuelta este fallo.

COMUNICADO DE LA FAMILIA





En el día de la fecha hemos tomado conocimiento de un desenlace judicial que, a juzgar por la falta de investigación y débiles acciones tanto de la Fiscalía Criminal N° 30 como del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 8, ya veíamos venir. Ello se trata no solo del archivo de la Causa N° 74163/17 "Rocío Jimena Gancedo S/Averiguación de Muerte Dudosa" sino también del consecuente sobreseimiento del único imputado en la causa, el Psicólogo de Rocío el Licenciado Gervasio Díaz Castelli. Es menester informarles a los medios así como a la opinión pública que si bien hasta el próximo día lunes 17 tenemos plazo para apelar éste triste dictamen hemos decidido no hacerlo no solo por el desgaste emocional y físico que produce nuestro duelo sumado a la inacción de la justicia en la protección de la víctima y sus deudos sino porque tenemos claro y somos racionales al entender que "no podemos luchar contra la justicia de los ricos". Aquellos que pueden lograr que durante más de 9 meses no haya un solo avance en la investigación, o que logran que las cámaras de video de los últimos 7 días en el lugar del hecho para visualizar quien ingresó a su departamento o proveyó la ketamina aparecida en su examen toxicológico no aparezcan, o lo que es más sugestivo logren que los testigos no sean citados y que fundamentalmente el imputado no sea ni siquiera indagado. En ese sentido felicitamos al psicólogo mencionado, a sus letrados los Dres. Gabriel Presa y Nicolás Vinuesa así como a la Fiscal Marcela Sánchez y la Jueza Yamile Bernan ya que en forma conjunta y con una fantástica estrategia de desgaste han logrado que familia y seres queridos de Rocío ya no creamos en LA JUSTICIA de nuestro país pero quedándonos como firme y robusto consuelo LA CONDENA POPULAR ya percibida y LA JUSTICIA DIVINA que indefectiblemente llegará ya que todo ello coincide claramente en comprender que una vulnerada Rocío bajo estricto tratamiento psiquiátrico por DEPRESION SEVERA fue a parar en claro estado de vulnerabilidad al equipo de profesionales de la salud mental menos ético, humano y más perverso que le podría haber tocado en suerte tal como todos hemos podido apreciar en los indecorosos audios entre el Psicólogo y ella que salieran a la luz tras su trágica partida y que fueran escuchados por toda la comunidad provocando la indignación e impotencia de propios y ajeos. Solo nos queda agradecer el interés por llegar a la verdad de Psicólogo Social denunciante Guillermo Duarte, agradecer a la pregunta constante de periodistas y productores de radio y TV sobre cómo llevábamos el duelo y sobre el estado de la causa y a nuestro letrado Francisco Pesa Mazzola que comprendió que preferimos soltar y perder en los tribunales pero ganar en LA VERDAD que solo nuestra alma y corazón conocen. Asimismo, y tal como Rocío siempre lo peticionó, dejamos expresamente aclarado que la única persona autorizada por nuestra familia para hablar sobre este nuevo escenario, en caso de él creerlo necesario, es el manager Jorge Zonzini. Atte.





RODOLFO MAGALLAN GANCEDO y FAMILIA.