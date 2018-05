La Mole Moli: "Si la gente no hubiera gastado su monedita en el teléfono no se podía lograr esto"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Fabio "La Mole" Moli dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras estar presente en la inauguración del merendero Teresa Lazo de Bell Ville, Córdoba. Una de las salas del merendero lleva el nombre de Ricardo Fort. dialogó en exclusiva contras estar presente en la inauguración del merenderode. Una de las salas del merendero lleva el nombre de

La Mole ganó el "Bailando 2010" y su sueño ese año era por el merendero de Teresa Lazo. El retraso en el cumplimiento de la producción al sueño generó toda una pelea mediática que llevó al chocolatero Ricardo Fort a visitar el lugar y aportar una importante suma de dinero para colaborar con la causa solidaria. ganó ely su sueño ese año era por el merendero de. El retraso en el cumplimiento de la producción al sueño generó toda una pelea mediática que llevó al chocolateroa visitar el lugar y aportar una importante suma de dinero para colaborar con la causa solidaria.

"Me sentí muy bien, fue muy lindo todo. La situación del merendero la había seguido dos o tres años y se había parado todo en el último tiempo. Obviamente cuando me llamó el intendente de la ciudad de Bell Ville por si quería estar presente ahí no lo dudé. Le respondí más vale que sí y estuve presente. Estaban los dueños del lugar que le ponen un corazón inmenso a los chicos, es algo increíble", comentó el ex boxeador en exclusiva.



"Lo que sí, y lo dije ayer en el micrófono, me hubiera gustado que en la placa también aparezcan los nombres de quienes me acompañaron en el Bailando como Mariana (Conci), mi coach... Me hubiera gustado que también estén. Yo no merecía estar en la placa, ellas lo merecían más por soportar a un tipo que no sabía bailar durante un año y pico".





Y reconoció a la gente que gastó dinero para que se consagre en el certamen por el teléfono: "Y también que no se olvidaran de la gente de todo el país que levantó el teléfono y colaboró con esto. No me hubiera gustado que se olviden de la gente, que es todo, si la gente no hubiera gastado la monedita en el voto no se hubiera podido lograr".