"La Mole" Moli: "La discusión existió pero yo no le pegué, no le toqué la cara"

mole moli 1.jpg



"Ella dijo que no quería estar más en mi casa y me puso la perimetral de 300 metros. Todo lo que se dice que está desfigurada es mentira. Ella fue esta mañana a levantar la denuncia con todo lo que se generó", comentó La Mole.





"La discusión estuvo, ahora decir que estaba desfigurada y que estaba en el hospital, na, déjense de hinchar las bo...", comentó sobre los trascendidos que circularon.





Embed



"Existió la discusión, obviamente. No puede ser que esté desfigurada porque yo no le pequé, fue una discusión terrible. Yo no le toqué la cara. Yo estoy tranquilo, en ningún momento estuvo internada", explicó Moli.









El ex boxeador habló esta mañana en el programa dedel Lagarto Guizzardi y se defendió de la acusación que pesa sobre él.