La modelo que habría violado Neymar: "Me obligó al acto sexual sin usar preservativo"

Hace unos días salió a la luz una denuncia de Najila Trindade Mendes de Souza que indicaba que Neymar, el jugador del PSG, la había atacado sexualmente. Rápidamente el brasileño desmintió todo y hasta publicó chats íntimos con la modelo.





Pero Najila continúo con su afirmación e hizo una denuncia ante la Justicia contra el futbolista, en la que reveló todo lo que sucedió en un encuentro íntimo que habrían tenido el 15 de mayo, en un hotel de París.





"Comenzamos a acariciarnos y a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces 'ok, todo bien'. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí para parar porque me dolía. Él me dijo 'disculpa, linda'. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (...) Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido", contó la modelo en el programa Conexao Reporter, del canal SBT. "Él me obligó al acto sexual sin uso del preservativo", aseguró.





Danilo Garcia de Andrade, abogado de la joven, presentó un video -que se conoció hoy- de otro encuentro entre Neymar y de Souza, con en el que la modelo intenta comprobar la agresión.





Por medio de un video Neymar negó todo: "Estoy siendo acusado de violación, es una palabra fuerte, pero es lo que está sucediendo en este momento. Es triste escuchar eso, quien me conoce sabe que jamás haría una cosa de ese tipo... Lo que sucedió fue totalmente lo contrario de lo que hablan. Estoy muy molesto en este momento, voy a exponer todo, toda la conversación que tuve con la chica, todos nuestros momentos que son íntimos".