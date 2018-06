La mamá de Sol Pérez salió en defensa de su hija: "La discriminan"

a Sol Pérez por el vestido que usó en la ceremonia de los Martín Fierro continúa más viva que nunca. La polémica por las durísimas ofensas disparadas hacipor el vestido que usó en la ceremonia de loscontinúa más viva que nunca.

Este miércoles, la madre de la panelista salió en un móvil de Pampita Online para defender con uñas y dientes a su hija. "La discriminan porque ella es muy segura de sí misma y eso molesta", dijo la mujer.

"Son unos maleducados, la televisión de hoy en día no tendría que darles ni dos segundos de cámara porque fomentamos el bullying. No todas las chicas tienen la personalidad de mi hija que se banca todas. Pueden hacer mucho mal", agregó.

Al ver a su madre hablando por ella, Sol se emocionó y estuvo a punto de romper en llanto: "Yo que me la banco siempre ya me pedí vacaciones. Me quiero ir de todo esto. Es estar todo el tiempo en una basura y cada vez te tiran más. ¿Hasta cuándo?", reclamó indignada.

"Yo entiendo el juego pero siento que repercute también en mi vida. Me peleo con gente que no me quiero pelear, porque estoy todo el tiempo con mala onda y yo no soy eso y no me quiero contaminar del medio.", continuó.

