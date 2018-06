La mamá de Selena Gomez describe al hombre perfecto para su hija

La madre de Selena Gomez mencionó las cualidades que según ella debe tener el novio ideal para su hija, quien en este momento está soltera.

Mandy Tefeey dijo en entrevista con People: "Entiendo lo que se puede pensar al encontrar a alguien que no es del mundo del espectáculo y lograr ser aceptado. Ellos van a pensar constantemente que están siendo traicionados por ella cada 5 minutos. Selena es una persona muy especial, quiero alguien que se preocupe por ella y no por su fama, que no quiera vender cosas de ella o llegar a ser alguien por ella".

Selena terminó su eterna relación con Justin Bieber, quien recientemente ha sido visto con la modelo Hailey Baldwin, con quien paseó por Nueva York besándose como cualquier pareja de enamorados, así como una romántica escapada a Miami.