La mamá de Messi se cruzó con Macarena Lemos, tras una explosiva versión

Macarena Lemos -una supuesta exnovia rosarina de Lio Messi- apareció en la tele para hablar de un encontronazo que tuvo hace mucho años con Celia María Cuccittini, la madre del capitán de la Selección argentina





Lo cierto es que el romance de Lemos con Messi nunca fue confirmado por el futbolista ni por sus allegados y la joven terminó por contar que, en realidad, ella solo se había acercado a él para tomarse una foto, pero que ese episodio había sido suficiente para que se desatar un verdadero escándalo: la madre de Messi la habría amenazado en un supermercado con una sartén en la mano.





Ángel De Brito, quién los leyó hoy en "Los ángeles de la mañana" (El Trece).

Celia aclaró que el día del episodio del supermercado, se le acercó la madre de Macarena y le dijo: "Nuestros hijos son famosos". Al advertir quién era "la hija famosa" de la mujer, la mamá de Messi disparó: "Sos vos; la que anda diciendo que sos novia de mi hijo, cuando en realidad me rogaste tres días para sacarte una foto con él y mirá lo que inventás".





La madre de Macarena le respondió: "No te voy a permitir que le faltes el respeto a mi hija". Celia, dijo que solo se rió y se fue del lugar: "Al otro día recibí una citación, a la que por supuesto no fui".





Enojada con la aparición de Macarena en LAM, Celia volvió sobre el tema: "Mirá si yo me voy a acerca a ella ¡quién es! Si yo no la conocía... Cuando se acercó, la reconocí porque era la que me había estado rogando para la foto. Así que deje de hablar de mí porque yo ya estoy cansada, no soy como ella. Yo no voy andar por los supermercados dando sartenazos".