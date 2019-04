La mamá de Anita Co sobre Darthés: "Le dije que se haga a un costado; siento que me equivoqué"

Inés Rinaldi fue entrevistada por Luis Bremer en su programa "Bremer Directo" por Radio Conexión Abierta en donde adelantó su recital del próximo jueves 11 en la Sala Argentina del CCK y otros temas de actualidad. La intérpretefue entrevistada poren su programaen donde adelantó su recital del próximo jueves 11 en la Sala Argentina del CCK y otros temas de actualidad.





"Es un momento muy álgido, a mi me da mucho dolor caminar, ver las imágenes que veo en la calle", dijo sobre la crisis económica y social que vive el país.





Anita Co contra el actor Juan Darthés acompañando la denuncia de la actriz Calu Rivero quien inicialmente fue desconsiderada por la opinión pública y periodística en sus afirmaciones. Luego, el conductor le consultó por su repertorio de compositoras mujeres, el crecimiento de la conciencia colectiva por la igualdad de género y la denuncia de su hijacontra el actoracompañando la denuncia de la actrizquien inicialmente fue desconsiderada por la opinión pública y periodística en sus afirmaciones.

"Vi la valentía de querer apoyar a una actriz de su generación a la que no se le daba crédito de su denuncia" dijo sobre su apreciación de lo que ocurría en ese momento con su hija. Valorando la decisión de su hija dijo que: "Después de 19 años poder abrir la boca y bancarse las consecuencias, porque vos sabes que hablar nunca es fácil cuando sabes lo que se te puede venir encima", le dijo al conductor.

"Los Coacci somos verdaderos, no nos gustan las medias tintas. Uno igual se cuida para no ser querellado", agregó sobre la reflexión de sus palabras para no generar reacciones judiciales del actor denunciado por 5 mujeres que habrían sido víctimas de el en distintos momentos y trabajos.





Sobre el momento en que Anita Co. (su hija) denunció dijo: "Cuando ella me lo contó hace 19 años pensé en cuantas mujeres habían pasado por semejante situación y le dije que se haga a un costado y haga su camino. Hoy siento que me equivoqué. Estas situaciones marcan mucho y mal". Y finalizó el tema dijo: "La justicia sigue equivocándose".