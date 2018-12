La madre de Jorge Ibáñez contó que su hijo se le apareció y la salvó de ser atropellada

Jorge Ibáñez cumpliría 49 años y, por supuesto, su madre no deja de sufrir por su ausencia y lo recuerda día a día. En Mabel saludó al diseñador por esta fecha tan especial. Este jueves,cumpliría 49 años y, por supuesto, su madre no deja de sufrir por su ausencia y lo recuerda día a día. En Instagram saludó al diseñador por esta fecha tan especial.

"¡Feliz cumpleaños al cielo! Hoy sería tu cumpleaños y aunque no estás físicamente, estás vivo en nuestros corazones. Por eso tu mami te hará un homenaje", escribió en Instagram, y luego agregó en otro posteo: "En este pequeño homenaje que te hago, hijo adorado, va todo mi amor y mi tristeza también. Te extraño mucho mi ángel. Hoy vestimos la vidriera con tus diseños".

Pero además de homenajearlo en las redes sociales, Mabel pasó por el ciclo Chismoses, en donde reveló que aún sigue en contacto con su hijo, al menos espiritualmente, según relató la mujer.

"Yo lo siento. Está ahí y nos cuida. A mí me salvó de muchas cosas", arrancó a contar Mabel, quien a pedido de la conductora del programa brindó detalles de lo que le había ocurrido.

"Yo crucé Callao sin mirar. Estaba mal. Estaba triste. No quería más vivir porque un hijo... Yo iba a cruzar y alguien me empujó y me tiró para atrás. Yo dije ´gracias´, pero no había nadie", contó.

Luego, dio otro ejemplo de la presencia de su hijo: "A veces miramos una revista de chimentos y criticamos. A él no le gustaba criticar. La luz empieza a titilar. Él se enojaba cuando criticábamos...", confesó la mujer.

