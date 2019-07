La llamativa palabra que usó Laurita Fernández para piropear a Nico Cabré

Laurita Fernández estaría embarazada generó una gran expectativa en todo el medio. La actriz y su pareja, Nicolás Cabré, dieron varias entrevistas asegurando que así no era pero volvieron a despertar el chisme a partir de un piropo de la actriz. La semana pasada el rumor de queestaría embarazada generó una gran expectativa en todo el medio. La actriz y su pareja,dieron varias entrevistas asegurando que así no era pero volvieron a despertar el chisme a partir de un piropo de la actriz.





Laurita compartió una foto del actor corriendo una carrera en su cuenta de Papurri". Esa palabrita llamó rápidamente la atención de sus seguidores que volvieron al ruedo con el rumor de la dulce espera. compartió una foto del actor corriendo una carrera en su cuenta de Instagram y decidió pircoperarlo con un: "". Esa palabrita llamó rápidamente la atención de sus seguidores que volvieron al ruedo con el rumor de la dulce espera.





"No, por el momento no. Se están tomando los cuidados necesarios, pero uno nunca sabe cuándo será el momento. Yo siento que en el corto plazo, no. Tengo ganas de hacer otras cosas antes. Todo se irá dando a su tiempo", había dicho la actriz de "Departamento de soltero", cuando le consultaron por el supuesto embarazo.





"Estoy feliz, estoy feliz de que nos agarramos de la mano y caminamos juntos. Y cuando tenga que ser, será, y voy a ser muy feliz. Es la mujer con la que sueño en volver a ser padre. No tengo ninguna duda", reveló Cabré consultado sobre el rumor.





Rufina, junto a La China Suárez. Laurita por su parte aún no tiene hijos. El actor ya es padre de, junto apor su parte aún no tiene hijos.