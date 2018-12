La Justicia falló a favor de Esmeralda Mitre después de su enfrentamiento con Andy Kusnetzoff

Esmeralda Mitre denunciaba al ex titular de la Daia, Ariel Cohen Sabban, por un caso de En el momento quedenunciaba al ex titular de la, por un caso de acoso sexual en su vivienda, las partes acordaron no llevarlo al ámbito judicial.





Pero tiempo después, el ex funcionario presentó una denuncia por "extorsión" contra ella que acaba de ser desestimada por la Justicia.





Luego de las declaraciones de la mediática actriz por el número de víctimas del Holocausto, ella debió pedir disculpas a la Institución que representa a la comunidad Judía en la Argentina

Ese episodio terminó insólitamente, con ella denunciando a Cohen Sabban por intentar propasarse en una cita personal en su casa, que derivó -a su vez- en su renuncia a la presidencia de la Daia en medio de un escándalo. Pero después él la denunció en los Tribunales de Comodoro Py, y ahora el juez de la causa entendió que no había existido extorsión en las acciones de Mitre.





"PH; Podemos hablar" que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, con quien se enfrentó cuando él le preguntó por aquellos dichos y su "arrepentimiento". Lo cierto es que todo esto volvió a debatirse en estas horas luego de la visita de la actriz aque conduceen, con quien se enfrentó cuando él le preguntó por aquellos dichos y su "arrepentimiento".





Andy le recordó su polémica frase. "Te metiste en una...", le comenzó diciendo el conductor. Y ella lo interrumpió de inmediato: "No me metí, me meten".

Y aunque en un principio reconoció que realizó "una declaración poco feliz" y enfatizó en que lo que dijo "no fue lindo", luego se mostró molesta ante las repreguntas y negó sus dichos.





Fue cuando Kusnetzoff rememoró sus palabras. "Hablaste de las víctimas del Holocausto, si eran menos", remarcó el periodista. Y la actriz le salió al cruce: "Jamás puse en duda. Dije 'quizás fueron más, quizás fueron menos'".





"¿Pero reconocés que fue un pifie?", insistió Andy. Y Esmeralda se enfureció: "No, eso no es cuestionar o decir que no fue la tragedia más grande de la humanidad. Lo que sí reconozco es que (lo que dijo) fue poco feliz y que hay temas que en este país no se pueden tocar".





"No podemos seguir eternamente con este tema", siguió, sin poder disimular la incomodidad. Y agregó: "Me están crucificando por algo que no hice, que es discriminar a la comunidad judía. Así que hasta acá llegué con este tema. Hasta este segundo. Me retiro, gracias".