La ironía de Berlín al contestar sobre Jimena Barón

De visita en la Argentina para filmar un comercial, el actor Pedro Alonso de La Casa de Papel visitó El Diario de Mariana y, entre otras cosas, habló de Jimena Barón, con quien días atrás tuvo un cruce radial en Perros de la Calle.

Cuando le preguntaron por la actriz, Berlín contestó jocosamente: "¿Jimena Barón? ¿Esta es la chica, así muy...?", haciendo gesto de voluptuosidad. Y agregó: "Sí, le puse un like, se lo merecía".

Y agregó: "Me han dicho que ella ha dicho cosas agradables de mí y se lo agradezco profundamente".

En relación a si tendría un "encuentro oculto" con la artista local, "Berlín" retrucó: "A mí me encanta jugar, pero llevo una vida con una medida profundamente espiritual. Mis amigos me dicen '¿qué te pasa?, ¿en qué te estás convirtiendo?, no bebés, no fumás, estás hecho un místico'. Llevo una vida muy recogida".

