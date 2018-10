La insólita y curiosa anécdota de Griselda Siciliani con Adrian Suar

"PH, Podemos Hablar" (Telefe), Griselda Sicialini contó un insólito episodio que vivió cuando tenía 8 años y le pidió un autógrafo a Adrián Suar, sin saber quién era. Anoche encontó un insólito episodio que vivió cuando tenía 8 años y le pidió un autógrafo asin saber quién era.





"Fui a un partido a beneficio de una escuela en Laferrere. Yo era la hija del maestro y jugaban todos los galancitos. Era la época de Clave de Sol", comenzó su relato la actriz y continuó: "Yo quería un autógrafo de Pablo Rago pero era imposible acceder a él, era un mundo de gente pidiéndole autógrafos y había otro pibe sin mucha gente alrededor". comenzó su relato la actriz y continuó: "

"¿Adrian valía menos que Pablo decís?", preguntó Andy. "Yo no lo conocía", lanzó Sicilani ante la risa de los invitados de la noche. "No lo conocía y me hizo una raya en un papel", remató.





Luego, Griselda aseguró que no guardó el "trofeo" porque "era un pedacito de papel con una raya de birome". "Que poca onda", sentenció la periodista Pía Shaw, otra de las invitadas al ciclo.

La pareja se conoció en 2005 en la ficción "Sin Código", producida por Pol-Ka, donde él interpretaba a Nilsen y ella a Flor, su secretaria y enamorada. Sin embargo, empezaron a salir recién tres años más tarde. Por ese entonces ella hacía de la mamá de Laura Esquivel en la exitosa tira adolescente "Patito Feo" y él comenzaba con los rodajes de Un novio para mi mujer.