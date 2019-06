La inesperada pregunta de Ángel de Brito a Hoppe y Bossi: "¿Es cierto que le hicieron guardia a..."

Martín Bossi se llevó una sorpresa cuando Ángel de Brito le hizo una pregunta tras bailar con Macarena Rinaldi y Hernán Piquín en la Sala de tres en "ShowMatch". se llevó una sorpresa cuandole hizo una pregunta tras bailar conen la Sala de tres en





"¿Es cierto que le hicieron guardia a una ex de Fede Hoppe y la agarraron in fraganti?", arrojó sin filtro De Brito, aclarando que era un mito que permanece desde hace un tiempo.





Lo cierto es que Bossi apeló a su humor para evitar una respuesta contundente, y con humor dijo "eran muy inmaduros. Hacíamos todo tipo de trabajo, Montábamos guardia.".





Luego TInelli se sumó a la pregunta de De Brito, aunque esta vez la consulta estuvo apuntada a Hoppe. "No me acuerdo, peor no suelo hacer eso", comentó el productor.





El mito al que hizo referencia el animador de "LAM" comenzó con el relato del periodista Jorge Rial, que en su programa contó una historia de película. La leyenda da cuenta que el productor y el humorista montaron guardia frente una vivienda y que Hoppe pescó in fraganti a Laurita Fernández, en esa época su novia, con Fede Bal, quien era compañero de baile en "ShowMatch".





Estacionaron su auto en la puerta del departamento de su hasta entonces novia y aguardaron pacientes. Eran las cinco de la madrugada. Esperaron hasta las once de la mañana. Y en ese momento, vieron cómo Federico Bal abandonaba misteriosamente la casa de Laura Fernández.





La supuesta infidelidad primero generó la escandalosa separación mediática entre el hijo de Carmen Barbieri Barbie Vélez que terminó con denuncias cruzadas de violencia. Pero también habría provocado la ruptura de Hoppe y Fernández.

