La indignación de Carmela Bárbaro tras el comunicado de Mandarina: "Además de echarme se dedican a mentir"

Carmela Bárbaro y Luis Bremer de "El Diario de Mariana" (El Trece) sigue dando que hablar. La salida inesperada dedesigue dando que hablar.





Es que desde la productora del ciclo, Mandarina, aseguraron que en realidad ninguno de los dos fue despedido y su salida se trata de una "no renovación de contrato" dado que no llegaron a un acuerdo monetario.





"Ellos ni siquiera quisieron negociar", indicaron desde Mandarina al portal Exitoína. Ante esto, la periodista salió al cruce de las autoridades de la empresa, a través de su cuenta de Twitter.

Embed Es falso. Pongan la fuente . Además de echarme se dedican a mentir . Una vergüenza . Háganse cargo . https://t.co/E7r4K7Igsi — carmela barbaro (@carmelabarbaro) 31 de diciembre de 2018







Indignada por la versión, Carmela disparó con todo en las redes sociales. "Además de echarme se dedican a mentir. Una vergüenza. Háganse cargo", arrojó la panelista y agregó: "En la misma declaración dicen que no me senté a negociar, y que no respondí la segunda oferta. ¿Algo no cierra no? Me echaron. Me dijeron que me querían para el año que viene. Y después que querían mi salida del programa. Bastante claro. Sino no estaría el 31 y el primero al aire, no?".

Embed En la misma declaración dicen que no me senté a negociar , y que no respondí la segunda oferta. Algo no cierra no ? https://t.co/KRStI3bd9A — carmela barbaro (@carmelabarbaro) 31 de diciembre de 2018







Luego de lo ocurrido, volvió a correr fuerte la versión de que ambos periodistas habían sido bajados del programa de Mariana Fabbiani debido a sus comentarios en contra del gobierno de Mauricio Macri.

Embed Brindó por la Amistad, la gente noble y honesta. Feliz 2019. Aquí con mi Amiga @carmelabarbaro les deseamos Prosperidad y toda la Felicidad!!!!! pic.twitter.com/EIX1EWgvcJ — Luis Bremer (@luisbremer) 1 de enero de 2019