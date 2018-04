La increíble historia de cómo fue concebida Liv Tyler

La exmodelo y cantante Bebe Buell, madre de Liv Tyler, reveló a la revista Rolling Stone, que su hija fue ciertamente concebida horas después que ella rescató a su padre Steven Tyler de una guarida de drogas en Nueva York.

Sin embargo, Buell afirmó que en aquella época ella salía con el músico Todd Rundgren, por lo que Liv pensó, hasta los 11 años de edad, que era hija de Todd y no de Steven.

Bebe estaba en Nueva York cuando su amigo Steven Tyler le llamó y pidió que fuera por el al lugar donde estaba drogándose: "A las tres en punto de la mañana, Steven llama y dice: 'Bebe, ven a buscarme. Estoy en el hotel Pierre y no puedo caminar. ¡Y soy la única persona blanca en la habitación!' ", reveló.

"Le dije, 'Puedes manejar eso'. Él dijo: 'No, no lo entiendes, pueden consumir mucho más drogas que yo'. Así que fui allí, llamé a la puerta y era una habitación llena de hombres de dos metros de altura. Steven realmente no podía caminar y yo acababa de tomar una clase de entrenamiento de bomberos, porque Todd estaba preocupado de que alguna vez tuviéramos un incendio (...) llevé a Steven por encima de mi hombro [a casa de unos amigos, Liz y Rick Derringer] y lo arrojamos a la bañera... Finalmente, se despertó... Siempre bromeo que creo que mi hija fue concebida en la cama de ellos".

Bebe afirmó que cuando salió embarazada, ella, Todd y Steven acordaron mantener en secreto la identidad del verdadero padre de Liv hasta que ella cumpliera 18 años y por eso, la actriz creció creyendo que Rundgren era su padre.

"Hicimos un pacto de que Todd sería el padre de Liv y si alguna vez se convirtiera en un problema, le diríamos [la verdad] a los 18... pero el destino tenía algo más bajo la manga y ella tenía una corazonada desde los nueve años... pero no fue hasta agosto de 1988, cuando ella cumplió 11 años, que descubrió y se enfrentó a mí", dijo Buell.

