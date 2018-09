La increíble emoción de Laurita Fernández por la participación de su mamá en el Bailando

Marcelo Tinelli en la pista del Anoche, finalmente, Inés, la mamá de Laurita Fernández , estuvo anteen la pista del Bailando

Pero al instante que su madre ingresó al estudio, la bailarina comenzó a llorar,

"Yo decía: '¿Por qué estoy nerviosa si el debut fue el martes? Claro, es por mamá', me costó mucho aceptar que lo haga, tenía muchos miedos. Pero creo que nunca la vi tan feliz a mamá y eso me ayudó a apoyarla", dijo luego.

"Pasé por todos los estados. Dije que no lo iba a hacer, después que sí. Que no, que sí. Y Fede Hoppe me convenció. A partir de ahí fue empezar, tomar la responsabilidad y de cumplir. La verdad me cambiaste la vida", agregó Laurita, con mucha emoción.

